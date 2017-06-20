İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Manisa'da zehirlenen askerler tabucu oldu

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin hepsi taburcu oldu

20 Haziran 2017 Salı 19:35
Manisa'da zehirlenen askerler tabucu oldu

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavisi süren askerin tamamının taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavisi süren 3 askerin daha taburcu edildiği belirtildi. 

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı Kışla'da 17 Haziran akşam yemeği sonrasında bazı askerlerin rahatsızlanmaları nedeniyle hastanelere sevki yapıldığı ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği hatırlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"17 Haziran 2017 Cumartesi Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı Kışla’da akşam yemeği sonrasında rahatsızlanmaları nedeniyle hastanelere sevki yapılan askerlerimizin tamamının tedavileri tamamlanarak salahen taburcu edilmişlerdir."

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:35
  1. Manisa
  2. 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    1. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    2. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
    3. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
    4. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
    5. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
    6. İngilizler Fransız olmak istiyor!
    7. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
    8. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
    9. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
    10. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
    11. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
    12. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
    13. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
    14. Katar eski başbakanından Türkiye..
    15. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
    16. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
    17. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
    18. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
    19. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
    20. Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B..
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!