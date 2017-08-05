Manisa’da yüzlerce şişe kaçak içki ele geçirildi

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından bir hafta içerisinde narkotik suçlarla mücadele ve kaçakçılık konularında yapılan çalışmalarda 845 paket kaçak sigara, 198 şişe etil alkol, 82 adet 20 cc anason aroması, 320 şişe 1,5 litrelik şarap, 685 şişe 0.75 cc şarap, 314 şişe 3 litrelik şarap, toplamda bin 401 şişe bin 935 litre kaçak içki ele geçirdi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde verilen arama kararlarına istinaden yapılan aramalarda ise 5 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, “Akhisar halkının sağlık huzur ve güvenliği için Akhisar polisi olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir” dedi.