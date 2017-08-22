Manisa'da yıldırım dehşeti: Ölüve yaralılar var

Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde bağda çalışan 36 yaşındaki Bayram Altıntaş, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Akhisar ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Gökçeköy Mahallesi’nde oturan çiftçi dün öğleden sonra bağda üzüm sererken birden hava bozdu. Gök gürültüsü ve şimşekler çakarken evli ve 2 çocuk babası Bayram Altıntaş’a yıldırım isabet etti. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri,Altıntaş’ın öldüğü belirlendi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İŞÇİLERİN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ: 6 YARALI

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağında çalışan işçilerin bulunduğu alana yıldırım düşmesi sonucu 6 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıhaliller Mahallesi Maltepe mevkisinde üzüm bağında çalışan mevsimlik işçilerin bulunduğu alanda bir ağaca yıldırım isabet etti. Ağacın etrafında bulunan aileden Niyazi, Gurbet, Fatma, Sevda, Çimen ve Merve Kaşan yaralandı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Vücudunda yanık oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

KIRKAĞAÇ’TA YILDIRIM OTOMOBİLE ZARAR VERDİ

Kırkağaç İlçesi’nde öğlen saatlerinde düşen yıldırım nedeniyle bir apartmandaki kolondan kopan parçalar park halindeki otomobile zarar verdi.

Bugün saat 13.30 sıralarında Kırkağaç’ın Tevfikiye Mahallesi’ndeki Kamelya 1 Apartmanı’nın en üst katına yıldırım düştü. Apartmanın kolonundan kopan parçalar, yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı düşerek park halindeki bir otomobile zarar verdi.

Sağanak yağmurun ardından yıldırım düştüğünü belirten otomobilin sahibi Emin Erek, "Markete alışveriş için girdiğim sırada yağmur başladı. Aceleyle eve döndüm. Çok kuvetli gökgürültüsü oldu. Şimşeğin çakmasıyla evin için gözlerimiz kamaştı, elektirikler gitti. Evlerimizde zarar yok, sadece arabamda zarar var" dedi. Aynı apartmanda oturan Ali Acarca ise "Balkonda oturuyordum, çok kuvvetli bir yağmur yağıyordu. Patlama sesi duydum. Aşağıdaki arabanın üzerine taş parçalarının düştüğünü gördüm. Neyse ki kaldırımda yürüyen biri yoktu. Aşağı düşen beton taşlar çok büyüktü, çok şükür zarar yok" dedi.