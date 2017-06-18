Manisa'da yemekhane kamera görüntüleri inceleniyor

Manisa'da akşam yemeği sonrası 731 askerin zehirlenme belirtileriyle tedaviye alınması sonrasında, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Ankara merkezli olduğu belirtilen Rota Yemekçilik A.Ş.'nin Manisa birimi görevlileri gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 21 kişi arasında, firma temsilcisi Veysel Ahmet Gürcüm ile 3 gıda mühendisi, aşçı, aşçı yardımcıları ve diğer çalışanların bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade alma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Bu arada kışla içindeki özellikle yemek üretiminin yapıldığı mutfak kısmındaki güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı öğrenildi.

Manisa Valiliği, Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan askerlerden 7'sinin daha tedavi gördüğü hastanelerden taburcu edildiğini açıkladı.

Bugün saat 12.30 itibariyle 37 askerin hastanelerde tedavisine devam edildiği belirilen açıklamada, "Manisa Devlet Hastanesi'nde 22, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde 7, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 8 asker müşahede altında bulunmaktadır. Tedavileri devam eden askerlerimizin durumu iyiye gitmektedir" denildi.