Manisa’da yaz aylarında sokak hayvanları unutulmadı

Yunusemre Belediyesi ‘Su Her Canlı İçin Hayattır’ anlayışıyla ilçede bulunan yeşil alan ve parklarda sokak hayvanları için mama ve otomatik su kabıbırakıyor. Belediye ekipleri belirlenen 50 noktaya bırakılacak olan Sokak Hayvanlarını Besleme Otomatının bir tarafında su, diğer tarafında ise mama bulunuyor. Özellikle aşırı sıcaklarda hayvanların çok sıkıntı çektiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yapılan çalışmaya vatandaşlardan da destek isteyerek, “İlçemizde belirlenen yeşil alan ve parklarda sıcaklarda su ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen 50 noktada kedi, köpek ve kuşların kullanımına uygun beslenme odakları kurduk. Belediye ekiplerimiz Sokak Hayvanlarını Besleme Otomatına mama bırakıyor.Hayvan severlerimizi de mama ve su bırakmaya davet ediyoruz. Bu konuda bizlere hassasiyet gösteren Yunusemre sakinlerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.