Manisa'da yangın 2 iş yerini kül etti

Yangın Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Gaziler Mahallesinde bulunan Galericiler Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre solucan gübresi üreten bir iş yeri ile yanındaki galeride sabah saatlerinde çıkış nedeni belli olmayan sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye amirliği ekipleri yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, her iş yerinde de maddi hasar oluşurken, galericide bulunan 5 araç ise yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.