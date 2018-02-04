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Manisa’da traktör devrildi: 1 kişi öldü

Manisa’da bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

04 Şubat 2018 Pazar 09:22
Manisa’da traktör devrildi: 1 kişi öldü

Soma İlçesi Kozanlı Mahallesi'nde Hüseyin Candan (55) idaresindeki plakası belirlenemeyen traktör, tarlada devrildi.

Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan sürücü Candan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 09:22
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