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Manisa'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir aracın önce yayalara  ardından tren istasyonu korkuluklarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi ağır  yaralandı.

21 Ocak 2018 Pazar 18:09
Manisa'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 HV 559  plakalı otomobil, Muradiye-Menemen yolu üzerinde seyir halindeyken, Muradiye  Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya ardından ise tren  istasyonu korkuluklarına çarptı.

Kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya ile araç içerisinde  bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Aracın sürücüsü ile yolculardan biri ise ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 18:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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