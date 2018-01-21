Manisa'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 HV 559 plakalı otomobil, Muradiye-Menemen yolu üzerinde seyir halindeyken, Muradiye Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya ardından ise tren istasyonu korkuluklarına çarptı.

Kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya ile araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Aracın sürücüsü ile yolculardan biri ise ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.