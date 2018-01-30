Manisa’da suç makinesi iki hırsız yakayı ele verdi

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde hırsızlara göz açtırmıyor. Manisa’da farklı tarihlerde 15 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi iki şahıs emniyet ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı. 15 farklı hırsızlık suçundan arama emri bulunan R.Ç. ve kayıp şahıs olarak da arama emri bulunan B.A., son gerçekleştirdikleri hırsızlık olayında suç üstü yakalandı. Yakalan iki hırsızlık şüphelisi R.Ç. ve B.A. Manisa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.