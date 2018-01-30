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Manisa’da suç makinesi iki hırsız yakayı ele verdi

Manisa’da 15 farklı iş yerinde hırsızlık yapan iki şüpheli, bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları sırada Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması sonucu suç üstü yakalandı.

30 Ocak 2018 Salı 16:44
Manisa’da suç makinesi iki hırsız yakayı ele verdi

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde hırsızlara göz açtırmıyor. Manisa’da farklı tarihlerde 15 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi iki şahıs emniyet ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı. 15 farklı hırsızlık suçundan arama emri bulunan R.Ç. ve kayıp şahıs olarak da arama emri bulunan B.A., son gerçekleştirdikleri hırsızlık olayında suç üstü yakalandı. Yakalan iki hırsızlık şüphelisi R.Ç. ve B.A. Manisa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 16:44
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