Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Manisa Akhisar Haşim Haşimoğlu Caddesi'nde bulunan kahvehanede iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişinin silahla vurduğu Mustafa Çeneli, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çeneli, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.