Manisa’da pompalı tüfek ile vurdu, teslim olmamak için 1.5 saat direndi

Olay, ilçeye bağlı Caferbey Mahallesi civarındaki bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuğla fabrikasında işçi olarak çalışan Döndü Açıkgöz (41), aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Ali K. (50) tarafından pompalı tüfekle 2-3 el ateş edilerek vuruldu. Döndü Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan Ali K. ise olay yerinde pompalı tüfeği kasığına dayayıp, uzun süre emniyet güçlerine teslim olmamak için direndi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı’nın yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının ardından zanlı Ali K., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay yerine gelen Döndü Açıkgöz’ün yakınları ise sinir krizi geçirdi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Döndü Açıkgöz’ün cansız bedeni önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra İzmir Adi Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.