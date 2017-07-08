Manisa’da orman yangını

Barış Mahallesi Tirebolu mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına 3 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile mahalle sakini müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi.