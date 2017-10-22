Manisa'da Orionid meteor yağmuru görsel şölen yaşattı

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Orionid, Manisa'nın Kula ilçesindeki "Peri Bacaları Tabiat Parkı"nda gözlendi.



Dünya Halley kuyruklu yıldızının enkazından geçerken, Orionid meteor yağmuru gökyüzünde şölen yarattı.

Orionid meteorları, atmosfere saatte 238 bin km hızla çarparak çıplak gözle görülebilecek şekilde ışık hüzmesi bıraktı. Bu müthiş doğa olayı Manisa'nın Kula ilçesindeki "Peri Bacaları Tabiat Parkı"nda gözlendi.



HAFTA SONU BOYUNCA DEVAM EDECEK

Her yıl oluşan Orionid meteor yağmurları hafta sonu boyunca devam edecek ve saatte 20 meteor izlemek mümkün olacak.

Orionid, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri. AA