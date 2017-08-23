Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Manisa'da önce bıçakladı, ardından ölümüne kovaladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde futbol maçının seyredildiği bir kahvehanede uyuşturucu bağımlısı 17 yaşındaki bir genç, hiç tanımadığı bir adamı bıçakladı. Bıçaklanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, dehşetin yaşandığı dakikalarda kahvehanedeki bazı vatandaşların olaya tepkisiz kalması dikkat çekti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:30
Manisa'da önce bıçakladı, ardından ölümüne kovaladı

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehanede maç izlendiği sırada alkollü ve uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen M.Ü. (17) kahvehanenin önüne gelerek buradaki araçlara vurmaya başladı. Kahvehanede bulunan vatandaşlar da M.Ü.'ye bağırarak oradan uzaklaştırmaya çalıştı. O esnada içeride arkadaşlarıyla içeride maçı izleyen S.Ö. (37) gelen gürültüler üzerine dışarıya çıktı.

S.Ö. ile göz göze gelen M.Ü. "Ne bakıyorsun" dedikten sonra oradan uzaklaştı. Daha sonra tekrar kahvehaneye gelen M.Ü., konuşma bahanesiyle S.Ö.'yü kolundan tutarak dışarı çıkardı. Bir müddet S.Ö. ile konuşan M.Ü. belinden çıkardığı bıçağı S.Ö.'ye sapladı. Sırtından yaralanan S.Ö. can havliyle kahvehaneye doğru kaçtı. S.Ö.'yü ölümüne kovalayan M.Ü., kahvehanenin içine girmeden arkasını dönüp olay yerinden uzaklaştı. Kahvehanedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.Ö. daha sonra hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan S.Ö., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. S.Ö.'yü bıçaklayan saldırgan M.Ü. ise emniyet güçlerinin başarılı çalışması sonrasında yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ü. cezaevine gönderildi. M.Ü.'nün benzer suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi.

 Öte yandan bıçaklanma anı ve sonrası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dehşet anlarının yaşandığı dakikalarda kahvehanede oturan bazı müşterilerin masalarından bile kalkmaması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:30
  1. manisa
  2. bıçaklama
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kafa kafaya feci kaza 3 ölü, 3 yaralı
    1. Kafa kafaya feci kaza 3 ölü, 3 yaralı
    2. Aykut Kocaman: Birinci adım...
    3. FETÖ'den yargılanan Çapkın'ın talebi..
    4. Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir..
    5. O ülkede dini nikâhlar için ceza geliyor
    6. Yakalanacağını anlayınca intihar etti
    7. Hacı adaylarımız için yeni..
    8. Dünya 3.'sü güreş takımımız yurda döndü!
    9. Çin'den ABD'ye tepki!
    10. Erdoğan, gurbetçi vatandaşlar ile..
    11. Eskişehir’de uyuşturucu satıcısı anne..
    12. Galatasaray, Boğaz'da birlik..
    13. Maçka Jandarma Komutanı Zengin..
    14. Polisin durdurduğu araçta bulunan..
    15. Maçka Jandarma Komutanı gözaltında
    16. Başkent'te 9 kilogram kubar esrar ele..
    17. CHP Sözcüsü Tezcan: Kemal..
    18. Bakan Ömer Çelik: Önce insanlık..
    19. Bilimsel veri: Sokak lambaları meme..
    20. Jandarmadan trafiğe 'helikopterli'..
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! Eşini öz yeğeni ile aldattı!
    Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! Eşini öz yeğeni ile aldattı!
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...