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Manisa'da mesaiye Mehmetçik için dua ederek başladılar

Manisa’daki sağlıkçılar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 4 gün önce başlatılan Afrin Operasyonu'na katılan Mehmetçikler için dua ederek mesaiye başladı.

23 Ocak 2018 Salı 10:39
Manisa'da mesaiye Mehmetçik için dua ederek başladılar

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık Sen tarafından tüm yurt genelinde bugün mesaiye Mehmetçik için dua edilerek başlandı. Manisa’da da 08.30'da gerçekleştirilen etkinlikte Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesinin bahçesinde hastane çalışanları, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi bölümü ve Halk Sağlığı personeli Mehmetçik için dua etti.

Açılan Türk bayrağı önünde toplanan yüzlerce sağlıkçı ve vatandaş, bir dakikalık saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Merkezefendi Devlet Hastanesi İmam Hatibi Kadir Yılmaz tarafından Fetih Suresi okunarak tüm şehitler ve Afrin’de terör örgütlerine yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dualar edildi.

Hastane bahçesinde yapılan törene Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Habil Yücel, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Dr. Ali Dağlıoğlu, Sağlık Sen Manisa Şube Başkan Yardımcısı Ozan Ağzıballı, hastane başhekim yardımcıları, idareciler, doktorlar, sağlık personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:39
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