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Manisa’da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 27 Mayıs'ta meydana gelen  5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören evlerle ilgili işlemler  devam ediyor.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 19:59
Manisa’da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, deprem bölgesini  ziyaretinde yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarında Lütfiye Mahallesi'nde  40 ağır, 24 az hasarlı, Kumkuyucak Mahallesi'nde ise 32 ağır, 41 az hasarlı yapı  tespit edildiğini ifade etti.

"Ağır hasarlı 37 evin yıkım işlemlerini tamamladık" diyen Yaralı, evi  ikamet edilemeyecek durumda olan ve evinin yıkılmasını talep eden vatandaşların  taleplerini ücretsiz olarak yerine getirdiklerini dile getirdi.

Yaralı, evleri hasar görev vatandaşların afad tarafından kurulan  çadırlarda yaşamlarını sürdürdüklerini, bu ailelerin evlerinin tadilatı ve  prefabrik ev yapılması çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 19:59
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