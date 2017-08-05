Manisa'da korkunç kaza! Yanarak...
Bir otomobilin kapalı yoldaki asfalt serme makinesine çarpmasıyla feci görüntüler ortaya çıktı. Alev topuna dönen araçta ölen üç kişinin kimliği belirlenemedi.05 Ağustos 2017 Cumartesi 08:01
Manisa’nın Salihli ilçesindeki kaza, gece saatlerinde meydana geldi.
Salihli'den Kula yönüne giden 45 NV 080 plakalı Otomobil, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı alanda bulunan asfalt serem makinesi finişere arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil alev topuna döndü, içeridekiler dışarı çıkamadı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Hurda yığınına dönen otomobildeki üç kişinin feci şekilde yanarak can verdiği ortaya çıktı.
Polis, ölenlerin kimliklerini bulmaya çalışıyor.