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Manisa'da kız kardeşinin kına gecesini bastı!

Manisa'nın Demirci ilçesinde kız kardeşinin kına gecesini elindeki sopayla basan şahıs ortalığı birbirine kattı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:18
Manisa'da kız kardeşinin kına gecesini bastı!

Salon girişinde gelin arabasının lastiklerini bıçakla patlatan öfkeli ağabey daha sonra eline aldığı odun parçasıyla bir anda salona girerek gelin olan kardeşine odunla vurmak istedi.

Etrafta bulunan diğer erkekler tarafından tutulmaya çalışan kişi uzun süre direndi. manisasonhaber.com sitesinin haberine göre Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:18
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