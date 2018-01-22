Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Manisa’da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı

Manisa’nın Selendi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:22
Manisa’da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Selendi-Kula karayolu Kınık mevkiinde meydana geldi. Manisa’dan Selendi ilçesine seyreden Ramazan D. (34) idaresindeki 64 KY 558 plakalı otomobil, Kınık mevkiinde sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Emrah K. (35) idaresindeki 34 NS 5069 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen araçta bulunan Ramazan D., eşi Hatice Kübra D.(32), Muhammet D. (7) ve Fadime D. (4) ile kamyonet sürücüsü Emrah K. ve yanında bulunan Ömer Y. (29) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan D., Hatice Kübra D., Muhammet D. ve Fadime D. yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar Emrah K. ve Ömer Y.’nin ise Selendi Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. 

İtfaiye ekiplerinin de geldiği bölgede trafik kısa süreliğine kontrollü sağlanırken, hurdaya dönen araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 22:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhalifler Türkmen Dağı'nda operasyon başlattı
    1. Muhalifler Türkmen Dağı'nda operasyon..
    2. TSK açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu
    3. Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması!
    4. Fatih Terim'den itiraf! 'Hayatımda çok..
    5. Sumudica ateş püskürdü!
    6. Sivas’ta "ByLock" kullanıcısı doktor..
    7. Garry Rodrigues: Attığım gol çok..
    8. Gecenin kahramanı Eren'den galibiyet..
    9. Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: İcazet..
    10. ÖSO, PYD/PKK militanlarını böyle esir..
    11. Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
    12. Manisa’da kamyonet ile otomobil kafa..
    13. Şahan'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
    14. Ne işimiz var Afrin'de?
    15. Metan gazından zehirlenen uzman çavuş..
    16. Fransa'dan BMGK'da flaş açıklama!..
    17. Sivas'ta 10 kaçak Afgan yakalandı
    18. Geleceği düşünün, geri dönüştürün!
    19. Peugeot 3008DKR Maxi Dakar'dan zaferle..
    20. “Millet olarak tek yumruk olduk”
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
    Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
    Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...
    Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'