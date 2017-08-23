Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Manisa’da kaçak sigara operasyonu

Manisa’da bir tırda yapılan aramada 9 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:51
Manisa’da kaçak sigara operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa’nın Salihli ilçe girişinde yol araması gerçekleştirildi. Kumaş yüklü bir tırı durduran ekipler, tırda arama yaptı. Tırın depo ve tabanında yapılan aramalarda gizli bölümlere zulalı 9 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Aramalar sonrası tır şoförü M.N.K. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanununa muhalefetten işlem başlatılan M.N.K. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:51
  1. sigara
  2. operasyon
  3. Manisa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğretmenler seminerleri bulundukları ilde alacaklar
    1. Öğretmenler seminerleri bulundukları..
    2. Suudi Arabistan o ülkeyi vurdu: 30 ölü!
    3. Kurban Bayramı tatilinden kimler..
    4. FETÖ'cüler şereflerini kaybetme..
    5. Mısır'dan ABD'ye şok misilleme!
    6. ABD'nin yeni hedefi Türkiye'nin kardeş..
    7. 7 general ByLock gerekçesiyle emekli..
    8. Savaş uçakları oteli vurdu! Onlarca..
    9. Emri Barzani verdi! Kanalın bileti..
    10. Konyaspor'un yeni başkanı belli oldu!
    11. Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı..
    12. Bugün kapılar açılınca… Bir anda..
    13. Firari Salih Tuzcu Konyaspor'a açıkça..
    14. Çavuşoğlu Irak'ta açık açık söyledi!..
    15. Çocukları sakınmamız gereken bir..
    16. Türkiye o bölgeden çekilecek mi?
    17. Fenerbahçe - Vardar maçı hangi gün..
    18. Emri Mesut Barzani verdi! Kanalın..
    19. Meral Akşener’e göz kırptı… ‘Beni de..
    20. Londra'da tren istasyonunda yangın..
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Meral Akşener’in partisi 2019 Cumhurbaşkanı adayını açıkladı…
    Meral Akşener’in partisi 2019 Cumhurbaşkanı adayını açıkladı…