Manisa’da kaçak sigara operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa’nın Salihli ilçe girişinde yol araması gerçekleştirildi. Kumaş yüklü bir tırı durduran ekipler, tırda arama yaptı. Tırın depo ve tabanında yapılan aramalarda gizli bölümlere zulalı 9 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Aramalar sonrası tır şoförü M.N.K. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanununa muhalefetten işlem başlatılan M.N.K. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.