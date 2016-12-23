Cloudflare

Manisa'da FETÖ'nün esnaf yapılanmasına darbe!

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nayönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Manisa'da FETÖ'nün esnaf yapılanmasına darbe!
Eklenme: 23 Aralık 2016, 09:51
Bu haber 219 kez okundu

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün esnaf yapılanmasında faaliyet yürüttükleri iddia edilenlere yönelik gözaltı kararı verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 21 zanlı gözaltına alınırken, adreslerinde arama gerçekleştirildi.

Zanlılar arasında geçmiş yıllarda FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonlar üzerine, "Gülen terörist ise ben de teröristim." yönünde basın açıklaması yaparak, adliyeye dilekçe veren kişilerin de bulunduğu öğrenildi.

 
EtiketlergözaltıFETÖmansiaGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!
  • ABD'den tehlikeli plan! Suriye'ye gönderiyor...
  • 'Başbakan'da dahil hiç canlı kalmayacak'
  • Trump'ın ilk işi İsrail'i kurtarmak oldu
  • İşte Cuma Hutbesi
  • Pervin Buldan gözaltına alındı
  • El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattı
  • Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!
  • Emniyet'ten flaş uyarı!
  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • Günün âyet ve hadisi
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Kahraman Tugay 5 günde 32 şehit verdiKahraman Tugay 5 günde 32 şehit verdi

Kayseri’deki 1’inci Komando Tugayı, kentte gerçekleşen terör saldırısının ardından Suriye’den…

Özel güvenlikte ‘FETÖ’ alarmıÖzel güvenlikte ‘FETÖ’ alarmı

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste uğramasının ardından özel güvenlik…

Instagram'dan 50 kritik görüşmeInstagram'dan 50 kritik görüşme

Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Instagram üzerinden…

Manisa'da FETÖ'nün esnaf yapılanmasına darbe!Manisa'da FETÖ'nün esnaf yapılanmasına darbe!

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nayönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına…

Şaşırtan not Kur'an'ı Kerimin arasından çıktıŞaşırtan not Kur'an'ı Kerimin arasından çıktı

15 Temmuz öncesi gizli toplantılar yapan darbeci komutanların Kur’an-ı Kerim…

Başkent’te polise alçak saldırıBaşkent’te polise alçak saldırı

Başkent'te, devriye gezen polis ekibine silahlı saldırıda bulundu. Kurşunlardan biri,…

Galatasaray'ın transferine terör engeli!Galatasaray'ın transferine terör engeli!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a kadrosuna katmak istediği oyuncudan…

Talimat alçak FETÖ'den: Örgütlere sızın...Talimat alçak FETÖ'den: Örgütlere sızın...

FETÖ’nün örgüt mensuplarına gizlenmeleri için ‘terör örgütlerine sızın’ emri verdiği…

Gölbaşı halkı FETÖ’cü doktor istemiyorGölbaşı halkı FETÖ’cü doktor istemiyor

Akit’in deşifre ettiği Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’ndeki 15 Temmuz hain…