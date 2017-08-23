Manisa’da FETÖ operasyonu 20 kişi gözaltında

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Örgütün esnaf yapılanmasında görev aldığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla 20 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.