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Manisa’da FETÖ operasyonu 20 kişi gözaltında

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:06
Manisa’da FETÖ operasyonu 20 kişi gözaltında

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Örgütün esnaf yapılanmasında görev aldığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla 20 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:06
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