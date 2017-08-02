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Manisa’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında 5’i bayan 13 şüpheli gözaltına alındı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:47
Manisa’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı TEM ve Örgütlü Suçlar Bürosu talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında milli eğitim, tarım ve sivil yapılanmaya yönelik operasyon yapıldı. Turgutlu merkezli olan ve Tunceli, Konya, Bursa ve İzmir illerinde 20 noktaya eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında sohbet hocaları ve 12 ’Bylock’ kullanıcısının bulunduğu 5’i bayan 13 kişi gözaltına alındı. 5 ilde düzenlenen operasyonda B.Ç., F.Ç., H.B.K., N.K., M.A.O., B.O., İ.K., Ö.Y., B.K., A.S., E.S., Y.E. ve H.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt üyesi şüphelilerin birçoğunun iltisaklı derneklere de üye olduğu ve aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:47
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Bursa
  3. Konya
  4. Tunceli
  5. İzmir
  6. Manisa
  7. Cumhuriyet Başsavcılığı
  8. Turgutlu
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