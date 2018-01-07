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Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

07 Ocak 2018 Pazar 19:45
Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Demirci yönüne ilerleyen Ahmet Şengül (26) yönetimindeki 45 DA 2051 plakalı otomobil, Gördes-Demirci karayolunun Güneşli Mahallesi Kırmızı Köprü mevkisinde, karşı istikametten gelen Mehmet Kaya (29) yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 45 DA 157 plakalı kamyonetle çarpıştı. 

Yoldan geçen diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Şengül ile araçtaki 4 yaşındaki oğlu Ekrem Ege Şengül ve Elveda Kahraman'ın (48) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Emine Şengül (26) ile kamyonet sürücüsü Kaya yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şengül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 19:45
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