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Manisa'da cezaevine ziyarete giden ailenin parası çalındı

Cezaevindeki yakınlarını ziyaret eden aile, park ettikleri araçlarının içerisinden dünyaya gelecek torunları için ayırdıkları 20 bin lira ile ziynet eşyalarının çalındığı iddiasıyla karakola başvurdu.

06 Şubat 2018 Salı 17:02
Manisa'da cezaevine ziyarete giden ailenin parası çalındı

Eşiyle birlikte Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki ağabeyini ziyarete giden Yılmaz Aykıran (48), 35 AS 4708 plakalı otomobilini cezaevi yakınlarındaki boş bir arsaya park etti.

Ziyaret sonrasında araçlarına binen Aykıran, ceketinin cebine koyduğu emeklilik ikramiyesinin bir kısmı ile ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark ederek polise başvurdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Yılmaz Aykıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cezaevindeki görüşten sonra uzaktan kumandayla kapının otomatiğine bastım, zorlandığını fark etmedim, kapı açıldı. Bir baktık ki ziynet eşyalarımız ile para yok. Parayı önümüzdeki günlerde dünyaya gelecek torunumuz için ayırmıştık. Buradan çıkıp parayı yatırmaya bankaya gidecektik." dedi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:02
  1. Cezaevi
  2. HIRSIZLIK
  3. otomobil
  4. ziynet eşyası

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