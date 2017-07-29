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Manisa’da ByLock operasyonu: 33 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 250 şüpheliden 33’ü daha gözaltına alındı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:27
Manisa’da ByLock operasyonu: 33 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz’da örgütün haberleşme programı ’ByLock’ kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 250 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Yürütülen operasyonlarda 33 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı ise 128’e yükseldi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete sevk edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 25 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 67 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği 122 kişinin de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:27
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Manisa
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
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