Manisa'da büyük facia! 731 asker...

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeği sonrası rahatsızlanan yüzlerce asker kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Manisa'ya gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yemekten 590 askerin etkilendiğini, 372 askerin ise hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Işık hayati tehlikesi bulunan asker olmadığını söyledi ve kışlaya yemek sağlayan şirketin sözleşmesinin fesih edildiğini belirtti. Öte yandan polis ekipleri geç saatlerde yemek şirketinin 21 çalışanını gözaltına aldı. Manisa'da önceki gece de 69 asker rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kentteki Batı Kışla'da 23 Mayıs'ta yaşanan zehirlenme olayında ise 1 asker hayatını kaybetmişti. Bakan Işık o olayla ilgili "Sağlık Bakanlığımızın ve askeri birimlerimizin yaptığı analiz sonuçlarında salmonelle bakterisini çıktığı tespit edildi" dedi. İlerleyen saatlerde ise savcılığın yaptığı açıklamaya göre 731 askerin yemekten etkilendiği ortaya çıktı.

Manisa'da 1 ayda 4. kez askeri birlikte benzer olay yaşandı, yüzlerce asker hastaneye kaldırıldı. Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 731 asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. 372 asker Manisa'daki hastanelere sevk edilirken 300'ün üzerinde asker de komutanlık bünyesindeki revirde ve kışlaya kurulan çadırlarda müşahede altına alındı. Hastane önünde toplanan vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

SAĞLIK PERSONELİ GÖREV BAŞINA ÇAĞRILDI

Bölgedeki hastanelerde çalışan sağlık personeli acil görev başına çağırılırken, askerlerin kaldırıldığı sağlık kuruluşlarına ilaç takviyesi yapıldı. Merkezefendi ve Manisa devlet hastanelerine sivil vatandaşların kabulü durduruldu, özel hastaneler sivil vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi.

VALİ: 500 ASKERİMİZ RAHATSIZLANDI

Olayın duyulmasının ardından hastaneleri ziyaret eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yaptığı ilk açıklamada, '500 askerimizin rahatsızlandığını öğrendik, şu an araştırıyoruz. Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu düne nazaran daha ciddi' dedi.

RAHATSIZLANAN ASKER SAYISI 731

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, EDOK Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Vali Mustafa Hakan Güvençer, Ak Partili Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ ve Murat Baybatur ile birlikte Manisa Merkez Efendi Hastanesi'nde tedaviye alınan askerleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, hastanenin toplantı salonunda açıklama yaptı.

Rahatsızlanan asker sayısının 59 olduğunu belirten Bakan Işık, bunlardan 372'sinin hataneye sevk edildiğini belirterek, "Bu akşam saat 18.00'de akşam yemeği sırasında Batı Kışlası'nda toplu rahatsızlanma şikayetiyle askerlerimiz hastanelere sevk edildi. Bu akşam yemeğinde toplam 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590. Yemekten etkilenen askerlerimizin ilk muayeneleri ve müdahaleleri yapıldı. Hastanelere sevk edilen asker sayımız 372" dedi. İlerleyen saatlerde ise yemekten etkilenen asker sayısının 731 olduğu ortaya çıktı.

ASKERLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Askerlerin hayati tehlikesinin olmadığını belirten Bakan Işık, "Şu anda hastanelerimizde olan asker sayımız 72. Bu askerlerimizden hayati tehlikesi olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok. 51 askerimizi tedbir amaçlı hastanelerimizde tutuluyor. Batı Kışla'da 40 askerimiz müşahede altında. Bu olayı tüm detaylarıyla değerlendirme imkanımız oldu" diye konuştu.

SUDA HERHANGİ BİR PROBLEM YOK

Olayın ardından hızlı bir şekilde tedbirlerin alındığını ifade eden Bakan Işık, şunları söyledi:

"Hiç yemek yemedim dediği halde rahatsızlanarak hastaneye gelen de var, sadece çorba içtim ve cacık yedim şikayetiyle hastaneye gelen de var. Menüdeki çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlının hepsini yedim diyerek hastaneye gelen de var. Bütün bu ifadelere de dikkatlice bakıyoruz. Alınması gereken hangi tedbir varsa alınması gayreti içindeyiz. Olay olur olmaz hemen iki UMKE çadırı kışlada kuruldu. Tiraj birimi olarak 1 sahra çadırı kuruldu. Kışlada görevli 3 askeri tabip, 14 hemşire, 7 sağlık personeline ilave olarak, sağlık bakanlığı 15 doktor ve 51 sağlık personelini görevlendirdi ve müdahaleler hızlı şekilde yapıldı. Halk sağlığı ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede suda herhangi bir problem olmadığı belirlendi. Şu anda müşahede amaçlı tutulan askerlerimiz dışında önemli bir problemimiz gözükmüyor. Yoğun bakımda ya da hayati tehlikesi olan asker yok"

DÜN AKŞAMKİ ZEHİRLENME VAKASI

Önceki gece Doğu Kışla'da 69 askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasına da değinen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "69 askerimizin 62 tanesi bir bölüğün askeri. Bunu özelikle arkadaşlarımız inceliyorlar. Bugün 13.30 itibariyle hiçbir hastanede ve kışlamızın revirinde askerimiz kalmadı. Yemek dışı bir etkenin de sebep olabileceği ihtimalini arkadaşlarımız değerlendiriyorlar" dedi.

23 MAYIS'TAKİ ZEHİRLENMEDE SALMONELLA BAKTERİSİ ÇIKTI

23 Mayıs'ta Batı Kışla'da 1 askerin ölümü ile sonuçlanan zehirlenmeyle ilgili de açıklama da yapan Bakan Işık, "Bir askerimizin hayatını kaybettiği vakayla ilgili toplam 5 bin 820 askerimiz o gün yemek yiyor. Yemekten etkilenen asker sayımız bin 47, hastanelere sevk edilen asker sayımız 209. Bu 209 askerimizin hepsine tedbir amaçlı serum takıldı. Sağlık Bakanlığımızın ve askeri birimlerimizin yaptığı analiz sonuçlarında salmonelle bakterisini çıktığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığımız adli incelemeyi başlattı. Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de bu ihalenin feshedilmesi kararını aldık. Şimdi resmi işlemleri yürütüyoruz. Hayatını kaybeden Hüsnü Özel kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şuanda yoğun bakımda olan bir askerimiz var, ona da acil şifalar diliyorum" diye konuştu. Bakan Işık, açıklamanın ardından Manisa Polis Evi'ne geçerek sahur yaptı.

ŞİRKET ÇALIŞANLARINA GÖZALTI

Birliğe yemek sağlayan şirketin 21 çalışanı ise gece yarısı gözaltına alındı. Gece saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Manisa Devlet Hastanesine getirilen şirket çalışanları, sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü. Bu sırada hastane önünde bulunan bir vatandaş sağlık kontrolünden geçirilen yemek şirketi çalışanlarına tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı ise yaşanan olaya ilişkin, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan başkanlığında enfeksiyon hastalıkları, epidemiyoloji, klinik toksikoloji ve mikrobiyoloji laboratuvar uzmanlarından oluşan 12 kişilik bir ekibin, olayın sağlık yönünü incelemek üzere özel uçakla yola çıktığını bildirdi.