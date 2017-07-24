Manisa’da bir metrelik acur yetiştirdi

Sarıgöl’de yaşayan çiftçi Kadriye Sarıhan, üzüm serasının yanında bulunan alanda devasa büyüklükte acur yetiştirdi. Yıllardır doğal yöntemlerle acur yetiştirdiğini belirten Sarıhan, hiçbir tarım ilacı kullanmadığını söyledi. Sarıhan, "İki türlü acur tohumu var. Birisi sarı olan diğeri de yeşil. Bunların tohumlarını her yıl alıyorum. Bu yıl iki tanesi var ki diğerlerinden çok farklı. Bir tanesi bir metre uzunluğunda diğeri ise 60 santimetre gelmektedir. Bir metrelik acurun ağırlığı 20 kilogram. Acuru görenler genelde gelip fotoğraf çektiriyor. Boyutunu şaşkınlıkla karşılıyorlar. Ben ayrıca acurun yanında karpuz, domates, bamya gibi ürünler de ekiyorum. Gündelik işlerimin arasında bana sebzelerle uğraşmak terapi gibi geliyor. Burada yetiştirdiğim sebzeler sayesinde bir yandan sağlıklı beslenirken, diğer yandan ev ekonomisine de katkım oluyor" dedi.