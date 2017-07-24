Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Manisa’da bir metrelik acur yetiştirdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, bir çiftçi tarafından uzunluğu bir metre, ağırlığı 20 kilogram olan acur yetiştirildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:34
Manisa’da bir metrelik acur yetiştirdi

Sarıgöl’de yaşayan çiftçi Kadriye Sarıhan, üzüm serasının yanında bulunan alanda devasa büyüklükte acur yetiştirdi. Yıllardır doğal yöntemlerle acur yetiştirdiğini belirten Sarıhan, hiçbir tarım ilacı kullanmadığını söyledi. Sarıhan, "İki türlü acur tohumu var. Birisi sarı olan diğeri de yeşil. Bunların tohumlarını her yıl alıyorum. Bu yıl iki tanesi var ki diğerlerinden çok farklı. Bir tanesi bir metre uzunluğunda diğeri ise 60 santimetre gelmektedir. Bir metrelik acurun ağırlığı 20 kilogram. Acuru görenler genelde gelip fotoğraf çektiriyor. Boyutunu şaşkınlıkla karşılıyorlar. Ben ayrıca acurun yanında karpuz, domates, bamya gibi ürünler de ekiyorum. Gündelik işlerimin arasında bana sebzelerle uğraşmak terapi gibi geliyor. Burada yetiştirdiğim sebzeler sayesinde bir yandan sağlıklı beslenirken, diğer yandan ev ekonomisine de katkım oluyor" dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:34
  1. Manisa
  2. Sarıgöl
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sünnet Heyecanı Başladı, Kıyafetleri Dağıtıldı
    1. Sünnet Heyecanı Başladı, Kıyafetleri..
    2. Lozan Antlaşması 2023'te bitmiyor mu?
    3. İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye..
    4. Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16..
    5. Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan..
    6. Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini..
    7. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı..
    8. Vakıf Katılım’dan 150 Milyon TL'lik..
    9. Konya Mescid-i Aksa İçin Ayakta
    10. KKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na..
    11. Bu ne saygısızlık! Mezarlıkta oynadı
    12. 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
    13. Basının gücü, Millet ve Demokrasinin..
    14. Yaz Spor Okulları'na rekor katılım
    15. Düğün konvoyu kana bulandı: 3 ölü
    16. Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı..
    17. Borsa haftanın ilk gününü düşüşle..
    18. İBB iddianamesinde sanıkların..
    19. Kuruyemişte altın marka ödülü Göral’a
    20. BEÜ’den Zonguldak’a büyük katkı
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir