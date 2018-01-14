Manisa’da bıçaklı sopalı kavga 1’i ağır 2 yaralı

Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesi İbrahim Gökçen Bulvarı Eski garaj civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre: Aralarında husumet bulunan Afgan uyruklu iki grubun eski garaj civarında denk gelmesi üzerine tartışmaya başladılar. Tartışma büyümesi üzerine taraflar yanlarında bulundurdukları bıçaklar ve sopalar ile bir birine girdi. Taraflardan 1’i ağır 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.



Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis kipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı