Manisa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay Manisa’nın Şehzadeler İlçesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Aralarında daha önceden husumeti bulunan Bahadır K, ve Umut D, isimli şahıs ticaret lisesi kavşağında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin üzerine taraflar yanlarında bulundurduğu bıçaklarla bir birini bıçakladılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan B.K ve U.D olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altında alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.