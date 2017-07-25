Manisa'da ardı ardına gelen patlama sesleri korkuya neden oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 4717 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Prize takılı bir dikiş makinesinde sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı olayda patlama sesini duyan apartman sakinleri endişe ve korku içerisinde sokağa çıkarken, polis ve itfaiyeye haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, apartmanÿçevresine güvenlik şeriti çekerken, patlamanın meydana geldiği evde incelemede bulundu.

Yangın ve herhangi bir adli vaka olmadığı anlaşılmasıyla ekipler mahalleden ayrıldı. Patlama sesi ile sokağa çıkan apartman sakinleri de evlerine döndü.