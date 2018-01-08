Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Manisa'da ambulans şoföründen alkışlanacak hareket!

Ambulans şoförü, diyabet hastalığı nedeniyle iki bacağı diz üzerinden kesilen bir hastayı, yolu kapalı ve çamurlu olduğu için 500 metre sırtında taşıyarak evine ulaştırdı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:30
Manisa'da ambulans şoföründen alkışlanacak hareket!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 112 Acil Servis ambulans şoförü Çetin Karamanlar, diyabet hastalığı nedeniyle iki bacağı diz üzerinden kesilen bir hastayı, evinin bulunduğu sokak alt yapı çalışması nedeniyle kapalı ve çamurlu olduğu için 500 metre sırtında taşıyarak evine ulaştırdı.

18-01/08/1787718_f02b21d0a8cb6d0867d5ae51d582537b.jpg

Ambulans şoförü Çetin Karamanlar, Saruhanlı Devlet Hastanesi'nden aldığı diyabet hastası, 70 yaşındaki Muzaffer Tumlu'yu geçen 4 Ocak'ta saat 11.00 sıralarında, Şehzadeler İlçesi Selimşahlar Mahallesi'ndeki evine götürmek için yola çıktı.

YOL KAPALI VE ÇAMUR KAPLI OLUNCA AMBULANS GİREMEDİ

Tedavisi nedeniyle iki bacağı diz üzerinden kesilen Tumlu'nun yaşadığı evin sokağına gelindiğinde alt yapı çalışması nedeniyle yolun kapalı ve çamur olması nedeniyle ambulans giremedi.

18-01/08/2-1515410208.jpg

Bunun üzerine Karamanlar, Tumlu'yu 500 metre sırtında taşıyarak evine ulaştırdı. Bu sırada ambulanstaki paramedikler de Tumlu'nun refakatçi olarak yanında bulunan eşine yardımcı oldu.

"HASTAYI YOLDA BIRAKAMAZDIM, SIRTIMA ALIP TAŞIDIM"

Ambulans görevlileri olarak, bu tür olaylarla zaman zaman karşılaştıklarını belirten Karamanlar, Bu bizim insanlık görevimiz. Yapacak başka bir şey yok.

18-01/08/3-1515410231.jpg

Hastayı yolda bırakamazdım. Sırtıma alıp, taşıdım dedi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 14:30
  1. Ambulans şoförü
  2. manisa
  3. hasta
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin en uzun cam terası için imzalar atıldı
    1. Türkiye'nin en uzun cam terası için..
    2. 28 Şubat davasında karar bekleniyor
    3. Durica coştu! "Burak yoksa ben varım"
    4. O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan..
    5. Karayolu taşımacılığında yeni dönem..
    6. 'Kudüs' kararını fırsat bildi,..
    7. Fitch'ten küresel görünüm..
    8. Bakan Elvan, sanayi üretimi verilerini..
    9. Polisten inanılmaz yöntem! Katil böyle..
    10. Rusya, Türkiye'nin dediğine geldi!
    11. Lionel Messi 35 yıllık rekora ortak oldu
    12. Almanların büyük hazımsızlığı: Onay..
    13. 'Nerelisin?' 'Tahtalı köy'den..
    14. Manisa'da ambulans şoföründen..
    15. Sivas'ta korkunç olay! Kıvranarak can..
    16. CIA'dan İran'daki olaylarla ilgili ilk..
    17. Gökdeniz'den heyecanlandıran paylaşım!
    18. Elektrikle ısınmak 9 kat daha pahalı
    19. Merkel'e büyük şok! Almanlar isyan etti
    20. PTT'ye bin 750 personel alımında süreç..
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!