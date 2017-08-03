Manisa'da 78'lik dedenin yılan kabağı tutkusu

Sarıgöl’ün Ayan Mahallesi 4 Eylül Caddesi’nde ikamet eden 78 yaşındaki Şaban Tosun, yıllardır evinin bahçesinde yılan görünümlü kabak yetiştiriyor. Yılan kabağı görenleri hem kokutuyor hem de ilgisini çekiyor. 15 yıl önce bir yakınından aldığı tohumla kabak yetiştirmeye başlayan Tosun, bu işin kendisi için zevk haline geldiğini söyledi. Tosun, "15 yıldır evimin bahçesindeki kamelyada süs olarak yılan kabağı yetiştiriyorum. Görenler önceleri korkuyorlar ama sonra alışıyorlar. Bazen boyu 112 santimetre oluyor, bazen de yılan gibi kıvrılıyor. Kuruduktan sonra nem almayan yerde saklıyorum. Gelecek yıl için tohum da almaktayım. İsteyenlere de tohumdan veriyorum. Kimileri bu kabak türünü tüketmenin yanı sıra süs olarak da evlerinin bahçelerinde kullanıyorlar" dedi.

YILAN KABAĞI HAKKINDA BİLGİ

Yılan kabağı tek mevsimliktir. 120 santimetreye kadar büyüyebilen meyveler veren, yetiştirmesi kolay ve zevkli bir su kabağı çeşididir. Tohumları 10-20 gün arasında filizlenmeye başlar, 100-120 günde meyveler toplanabilir büyüklüğe ulaşırlar. Bol güneş alan, verimli topraklarda en iyi sonucu verirler. Çit üzerinde, asmalıkta ya da yerde büyütebileceğiniz bitkinin boyu 3 metreye kadar ulaşabilir. Pürüzsüz yüzeyleri ve görsel güzellikleri ile cilalanmaya, boyanmaya uygundur. Meyveler tam olgunluğa eriştikten sonra toplanmalı, serin, kuru bir yerde kurumaya bırakılmalıdır.