Manisa’da 4 bin keklik doğayla buluştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa’nın Kula ilçesinde 2 bin, Gölmarmara ilçesinde de 2 bin keklik doğaya salındı. Başta kaçak avlanma ve diğer insan faktörleri nedeniyle doğal popülasyonda tehlike altında bulunan kınalı kekliklerin salındığı bölgelerde 3 yıl boyunca avlanma yapılmayacak. Yaban hayvanı yaşam alanlarına bırakılan kekliklerin buğdaya zarar veren ve kalitesini düşüren süne zararlısını yiyerek tarımsal üretimine ve salgın hastalıkların taşıyıcısı durumunda olan keneleri tüketerek insan sağlığına katkı sağlaması hedefleniyor.

Keklikleri doğaya bırakan Orman ve Su İşleri 4’üncü Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil, 2012’den bu yana 19 bin 800 adet kekliğin Manisa dağlarına salındığını belirterek, "Bu yıl Malatya Keklik Üretme İstasyonu’ndan ilimize gelen 4 bin kekliği Gölmarmara ve Kula ilçelerimize salmış bulunmaktayız. 2012’den bugüne kadar 19 bin 800 adet kekliği Manisa dağlarına saldık. Kekliğin 8-9 yıl ömrü var. Özellikle tarımsal üretim açısından süne zararlılarıyla mücadelede ciddi faydaları var. Ayrıca salgın hastalık yapan keneyle mücadelede keklik çok önemli. Dağlarımızda kekliğin bulunması hem süne zararlılarının azaltılması hem kenelerin azaltılmasıyla ilgili ciddi katkılar sağlamaktadır. Kekliğin yaşama ortamına uygun alanlardır. Onların saklanabileceği, gizlenebileceği alanlardır. Ayrıca yem desteğini bu sahalarda yapıyoruz. Kekliklerin doğal yaşama adapte olmaları açısından onların belli bir süre kontrol edilmesi, bakılması bizim için önemli. Bu mevsimde av yasak. O yüzden bu mevsimde salımları yapıyoruz. Av sezonu açılıncaya kadar adaptasyonu sağlasınlar. Ayrıca yaban hayata saldığımız bu tip sahalarda 3 yıl boyunca kesinlikle avcılık yaptırmıyoruz. Bu hayvanlar doğaya adapte olup üremeye katılacaklar" dedi.

Keklik salımına katılan Gölmarmara Avcılar Derneği Başkanı Mehmet Turna ise, kekliklerin korunması için dernek olarak çalışma başlatacaklarını ve kaçak avcıları ihbar edeceklerini söyledi.