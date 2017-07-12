Manisa’da 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve protokol üyelerinin temsili fidan dikimi yaptığı yaklaşık 5 hektarlık hatıra ormanında 15 binden fazla 7 farklı çeşit fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hain FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen darbe girişiminin püskürtülmesinin birinci yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ’15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’ oluşturuldu.

Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi’nde İzmir Manisa otoyol güzergahında Taşlıtepe mevkiinde bulunan yaklaşık 5 hektarlık kıraç arazide oluşturulan hatıra ormanında Mavi Servi, Yalancı Akasya, Zakkum, Ardıç (Horizontalis), Ardıç (Barhorber), Satı Çiçekli Yasemin ve Sarı Gövdeli Kızılcık olmak üzere 7 farklı türden toplam 15 bin 200 adet fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 15 Temmuz ve tüm şehitler için yapılan duaların ardından Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile protokol üyeleri temsili olarak bir fidanın dikimini gerçekleştirdi. Fidan dikiminin ardından Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer tarafından hatıra ormanında oluşturulan Türkiye haritası üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı panonun açılışı gerçekleştirildi. Törende ayrıca katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.

Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, daire müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.