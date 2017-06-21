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Manisa olayının sırrı çözüldü… Bakın talimat nereden geldi!

Manisa'da askerlerin yemekten zehirlenmesinin sebebi araştırılırken, FETÖ elebaşı Gülen'in son dönemdeki videolarında defalarca 'zehirleyin' mesajı verdiği ortaya çıktı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 01:13
Manisa olayının sırrı çözüldü… Bakın talimat nereden geldi!

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip her detayı tek tek inceliyor. Soruşturma kapsamında FETÖ'nün sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor. Son dönemde işe giren kişilerin bağlantıları araştırılıyor.

Kara propaganda yaptılar

Askerlerin görüntülerinin FETÖ'cüler tarafından sosyal medyada paylaşılıp hükümet aleyhine propagandaya dönüştürülmesi dikkatleri Pensilvanya'ya çekti. Hain örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in son dönemlerde yayınlanan videolarında birçok şifreli 'zehir' mesajı verdiği ortaya çıktı.

Bunun Panzehiri yoktur

İşte o mesajlardan bazıları: "Bir sürü insanın canına zehir zemberek gibi cinas işiyor."  "İftarınızı zehir edenler. İmsakınızı zehir edenler..."  "Zehirleyen faktörler çoktur."  "Ama izin henüz Sen’in tarafından çıkmadığından dolayı, ‘emre itaatteki incelik’e bağlılık içinde Sen’den ferman geleceği âna kadar bu zehir-zemberek firkate, bu dâüssılaya katlanmaya çalışıyorum.” "O kadar çok şeyden zehirlenmiştir ki bu zehrin panzehirinin olduğunu sanmıyorum. Ölen mezara geride kalan da yoğun bakıma." "İstediğimi yaparım mülahazasına kapılma... Zehirlenmelerdir bunlar." 

Örgütün kaos oluşturma taktiği

Balyoz kumpasında adı geçen ve görevinden istifa eden eski Deniz Harp Okulu Komutanı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk de FETÖ'nün zehir taktiğine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Ertürk, "Kaos yaratmak için gıda zehirlemesi yapmak eski taktikleri. İtibarsızlaştırma saldırısı yaptığı komutanların birliklerine karşı!"

Ek gözaltı süresi alındı

SoruşturmaDA gözaltına alınan ve aralarında yemek şirketinin Manisa'daki yöneticileri, aşçı ve kışlada yemek servisi yapan personelin de bulunduğu 24 kişi hakkınrda ek gözaltı süresi verildi. 16 kişi daha gözaltına alındı. Askerlerden 3'ü dışında hepsi taburcu edildi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 01:13
  1. manisa
  2. fetö
  • UlkucuUlkucu1 sa önce
    Bu yemek sirketi basil bu kadar ihaleyi almis arastirin Kim bu aymaz şirket ne bu ya
  • UlkucuUlkucu1 sa önce
    Yemek sirketinin sahibini askiya alin malina elkoyun bi daha bakin Boyle aymazlik oluyomuAllah korusun sehit verseydik bunun bedelini bu ulke oduyecekti feto Meto deyil arastirilsin sirkette kac tanepkk fetocu metocu calisiyor
  • ESTERGONLU AKINCIESTERGONLU AKINCI1 sa önce
    Yemekzehirlemehadisesiciddi ciddisoruşturulurken, birManisa Milletvekilinjn..olayıapar toparörtbast etme çabalari..Mercek altına alinmalidır.Yemek şirketi yada birilerini. neden korumaçabasına girmiştir.Baskasabıkbir ManisaM.vekilinin" Cübbemi GiyipFetullahG. veekibini.Savunacağım."dediğini bu MİLLETUNUTMADI!
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