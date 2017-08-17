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Manisa, İzmir fuarına hazır

Bu yıl 86. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 18 Ağustos’ta kapılarını açıyor. 27 Ağustos’a kadar sürecek uluslararası organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyesi de standıyla yer alacak.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:38
Manisa, İzmir fuarına hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl onur konuğu olarak yer aldığı İzmir Enternasyonal Fuarı’na bu yıl da standıyla renk katmaya hazırlanıyor. Onur konuğu ilin Muğla, onur konuğu ülkenin Rusya olacağı, organizasyonda ana tema ise ‘enerji’ olarak belirlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi Kültürpark’ta düzenlenecek fuarda, Hol 3’teki 100 metrekarelik standıyla Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerle buluşacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’nın tanıtımına katkı sağladığımız her mecra bizim için çok önemli. Özellikle İEF gibi köklü ve büyük bir organizasyonda bir kez daha yer alacağımız için mutluyuz. Manisa’yı merak eden, Manisa’yı seven ve çalışmalarımızdan haberdar olmak isteyen herkesle fuardaki standımızda buluşmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:38
  1. Türkiye
  2. Muğla
  3. İzmir
  4. Rusya
  5. Manisa
  6. Kültürpark
  7. Cengiz Ergün
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