Manisa, İzmir fuarına hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl onur konuğu olarak yer aldığı İzmir Enternasyonal Fuarı’na bu yıl da standıyla renk katmaya hazırlanıyor. Onur konuğu ilin Muğla, onur konuğu ülkenin Rusya olacağı, organizasyonda ana tema ise ‘enerji’ olarak belirlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi Kültürpark’ta düzenlenecek fuarda, Hol 3’teki 100 metrekarelik standıyla Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerle buluşacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’nın tanıtımına katkı sağladığımız her mecra bizim için çok önemli. Özellikle İEF gibi köklü ve büyük bir organizasyonda bir kez daha yer alacağımız için mutluyuz. Manisa’yı merak eden, Manisa’yı seven ve çalışmalarımızdan haberdar olmak isteyen herkesle fuardaki standımızda buluşmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.