Manisa Büyükşehir’den engellilere ulaşım desteği

Sosyal belediyecilik adına çalışmaları ile takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Bedensel Engelliler Derneği’nin ulaşım talebine duyarsız kalmadı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi derneğin Dikili’ye düzenlediği geziye ulaşım desteği sağladı. Engelli bireylerin toplumsal hayata etkin bir şekilde katılmasını amaçladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ”45 engelli bireyimizin sorunsuz bir şekilde ulaşımını sağladık. Bu anlamda düzenlenen bu gezide engelli bireylerimiz hem keyifli vakit geçirdiler, hem de farklı yerleri keşfettiler” dedi. Geziye katılan engelli bireyler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz’e sağladıkları ulaşım desteği nedeniyle teşekkür etti.