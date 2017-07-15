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Manisa BBSK’lı Kaan Güdü’ye Afyon kampında erken düğün kutlaması

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni transferlerinden Kaan Güdü’ye Afyon kampında takım arkadaşları tarafından erken düğün kutlaması yapıldı. Pazar günü İstanbul’da hayatını Tuğçe Köksal ile birleştirecek olan genç futbolcu, takım arkadaşlarıyla pasta kesti, tebrikleri kabul etti.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:19
Manisa BBSK’lı Kaan Güdü’ye Afyon kampında erken düğün kutlaması

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni transferlerinden Kaan Güdü’ye teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından sürpriz hazırlandı. Pazar günü İstanbul’da Tuğçe Köksal ile dünyaevine girecek olan genç futbolcu, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Teknik Direktör Levent Devrim ve takım arkadaşları ile birlikte pasta keserek kutlama yaptı. Bir ara mikrofonu eline alan yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncularından Bilal Gücüyetmez ise seslendirdiği şarkılarla geceye renk kattı. Bugün kamptan ayrılacak olan Kaan Güdü, Pazar günü gerçekleştirilecek olan düğün merasiminin ardından yeniden Afyon’a dönerek kampa dahil olacak.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:19
  1. İstanbul
  2. Levent Devrim
  3. Manisa
  4. Afyon
  5. Büyükşehir Belediyespor
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