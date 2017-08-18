Manisa BBSK, Menemen’i konuk ediyor

2017-2018 sezonu öncesinde iddialı bir kadro oluşturan ve şampiyonluk parolasıyla lige hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Belediyespor ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Mücadele 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü saat 17.00’de Mümin Özkasap Spor Tesislerinde oynanacak. Karşılaşma http://www.manisawebtv.com adresinden ve Manisa Büyükşehir Belediyespor sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.