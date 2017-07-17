Mangalcılara dikkat uyarısı!

MUHAMMET KUTLU / ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan büyük orman yangınlarına ilişkin bilgi veren Bakan Veysel Eroğlu, hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangını riskinin arttığını belirterek, “Ormanlarda otlar kurudu. Anız yakanların yol açtığı yangınlar var. Ramazan ayından sonra havaların ısınmasıyla vatandaşlar ormanlara pikniğe gitmeye başladı. Yakılan piknik ateşlerinden kaynaklanan, ateşlerin söndürülmemesinden kaynaklı yangınlar var. Sıcaklar 10 gün daha devam edecek. Vatandaşların dikkatli olmasını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle piknik yapmaları için ayırdığımız orman alanları var. Mesire yerleri var. Mangal yapanlar közleri atarken dikkat etmiyorlar. İnsanlar gittikten sonra rüzgarla o közler yeniden alevleniyor ve ormanı tutuşturuyor. Orman yangınlarını söndürmek o kadar zor ki, orman içinde yanan o kaplumbağalardan tavşanına, kuşlarına kadar o hayvanların halini görseler, azami dikkat göstereceklerine inanıyorum. Medyamızdan da kamu spotlarımıza ağırlık vermeleri açısından bizlere yardımcı olmalarını rica ediyoruz” dedi.

BİNBİR GÖLETİN YANGINLA MÜCADELEYE BÜYÜK KATKISI

Bin günde binbir gölet yaptıklarını, bunların orman yangınlarıyla mücadelede büyük faydasını gördüklerini anlatan Eroğlu, “Yangın söndürme helikopterleri çok kısa mesafelerden süratle su alarak yangını söndürebiliyor. Son Denizli yangınında da bunu gördük. Kısa sürede yangını söndürebildik. Biz dünyada baraj yapımında dünyada ilk üçe, gölet yapımında ise dünya birinciliği bizde. Görev süremiz boyunca 423 baraj açtık. Binden fazla da gölet yaptık. Bunlar hem taşkını önlüyor. Hem içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılıyor, enerji üretiyor. Tarımda dünyada 7. sıraya yükselmemizde de barajlarımızın ve sulamaların artmasının katkısı var. Ayrıca 21 Kasım’a kadar 350’ye yakın gölet hazırlığı var.”