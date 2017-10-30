Mandalina kabuğunun inanılmaz faydaları

Hastalıklara birebir!

Ayak mantarı

Mandalina kabukları ayak mantarlarını giderici bir etkiye sahiptir. İçinde bulundurduğu çeşitli gaz ve enzimler sayesinde mikropları öldürerek mantar gibi kronik sorunları gidermeye yardımcı olur.

Öksürük

Mandalina ve kabuklarında bulunan antioksidanlar sayesinde öksürüğü oluşturan nedenleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Kuruttuğunuz mandalina kabuklarını sıcak suyun içine koyup demleyin 2 hafta serin yerde muhafaza ettikten sonra suyunu süzerek içebilirsiniz.

Sindirim problemleri

Sindirim sistemini düzenleyici vitaminleriyle mandalina kabukları içinde bulundurduğu bu vitaminler sayesinde düzenleyici etkisi yaratır ve sindirim sorunlarına çözüm olur.

Toz haline getirdiğiniz mandalina kabuklarını yemeklerinize çok az miktarda koyarak kullanabilirsiniz.

Bronşit

Yemeklerden önce 2 çorba kaşığı mandalina kabuğunun üzerine 1 kahve fincanı sıcak su ekleyerek tükettiğinizde bronşit sorunlarınızı iyileştirici etkisi vardır.

İçerdiği çeşitli antioksidan, vitamin ve mineraller sayesinde akciğerlere hava taşıyan kanalcıkları açarak iç zarların iltihaplanmasını önlemeye yardımcı olur.

Bakalım mandalina kabuklarını başka hangi alanlarda kullanabiliriz?

Kek ve kurabiyelere aroma

Birkaç tane mandalina kabuğunu toz şeker ile rondodan geçirerek elde edebileceğiniz bu aroma verici ile mandalina kabuklarını değerlendirebilirsiniz.

Reçel yapabilirsiniz

Mandalina kabuklarından harika reçeller yapabilirsiniz. Limon kabuklarını da ekleyerek kahvaltılarınızı zenginleştirebilir, sevdiklerinize tatlı bir yolla C vitamini takviyesi yapabilirisiniz. Mandalina kabuğu reçeli için tükettiğiniz mandalina ve limonların kabuklarını istediğiniz boyutta kesin. Ardından bir tencereye alıp 4 çay bardağı toz şekeri üzerine döktükten sonra 3-4 saat bekletin.

Beklettikten sonra 5 çay bardağı sıcak suyu ekleyip şerbet kıvamına gelene kadar kaynatın. Sıcakken kavanoza koyun ve ağzını sıkıca kapatın. Reçeliniz hazır!

Oda parfümü

Mandalina kabuklarının kullanım alanlarından biri olan koku ise en bilindik ve yaygın bir bilgidir. Kurutulan mandalina kabukları küçük bir mumluğun içine alınır. Ardından bir kenarından tutuşturulan mandalina kabuğu çıkardığı duman ile bulunduğunuz mekana çok hoş bir koku salgılar.

Mandalina kabuğu çayı

Mandalina kabuklarını kurutarak demleyeceğiniz bu çay bir lif ve vitamin deposudur. Düzenli tüketildiğinde dokuların sağlığını da koruyan bu çay kolesterolü dengede tutar.

Ayrıca gebelik dönemlerinde sabah bulantılarına karşıda içilebilen bu çay soğuk algınlığı, nezle, grip, gibi hastalıklardan da korunmanıza yardımcı olur.

Cilt bakımı

Birçok kozmetik markasının kullandığı mandalina kabuklarını evinizde kimyasal madde kullanmadan hazırlayabilirsiniz. Bir kaseye 2 çay kaşığı mandalina kabuğu rendesi, portakal kabuğu rendesi, greyfurt kabuğu rendesi ile 2 çorba kaşığı balı karıştırıp 15 dakika kadar yüzünüzde bekleterek yıkayın.

Pürüzsüz ve arınmış bir cilde kavuşabileceğiniz bu doğal maskeyi uygulamadan önce cildinizin ufak bir noktasında deneyerek alerjik bir reaksiyon gösterip göstermediğini test edebilirisiniz.

Kaynak: PembeNar