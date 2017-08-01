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Manchester Unitedlı futbolculara ceza

UEFA, anti doping prosedürüne uymayan Manchester United'lı Blind ve Jones'a men ve para cezası verdi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:48
Manchester Unitedlı futbolculara ceza

UEFA, mayıs ayında oynanan Avrupa Ligi Finali'nde anti doping kurallarına uymayan Manchester Unitedlı futbolcular Daley Blind ve Phil Jones'a men ve para cezası verdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanan ve Manchester United'ın Ajax'ı 2-0 yenerek kazandığı UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından doping kontrolü için numune almak isteyen görevlilere hakaret eden Phil Jones, UEFA tarafından 2 maçtan men ve 5 bin avro para cezasına çaptırıldı.

25 yaşındaki İngiliz futbolcu, Manchester United'ın Real Madrid ile yapacağı UEFA Süper Kupa maçının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup mücadelesinde de takımdaki yerini alamayacak.

UEFA, anti doping prosedürünü ihlal ettiği gerekçesiyle Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind'a da 5 bin avro para cezası verdi. Blind, eski kulübüne karşı ilk onbirde sahaya çıktığı final maçında 90 dakika görev yapmıştı.

UEFA ayrıca, iki futbolcusunun davranışları nedeniyle Manchester United'a 10 bin avro para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:48
  1. Manchester United
  2. Manchester
  3. Avrupa
  4. İsveç
  5. Hollanda
  6. Real Madrid
  7. Stockholm
  8. Madrid
  9. Ajax
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