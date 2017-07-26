Manchester United ve Tottenham 17 yaşındaki Türk yıldızın peşine düştü

Orta saha mevkiinde görev alan Serkan, geçtiğimiz sezon sonunda A takımla çıktığı karşılaşmada gol sevinci yaşayarak, Türkiye Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu ünvanını da eline geçirmiş oldu.

ESPN yayınına katılan oyuncunun temsilcisi İbrahim Polat, Manchester United ve Tottenham yetkililerinin Serkan’ı yakından takip ettiğini söyledi, bunun dışında Almanya’dan da birkaç kulübün, oyuncuyu kadrosuna katma istekleri olduğunu belirtti. Ayrıca Serkan’da doğuştan gelen inanılmaz bir yetenek olduğunu belirten Polat, "Onunla bu kadar yakından ilgilenilmesi çok doğal.” dedi.

Geçtiğimiz sezon küme düşen takımlardan birisi olan Gaziantepspor’un, yıldız oyuncuyu elinde tutabilmesi pek mümkün görünmüyor. Yine de Ocak ayında 17 yaşına girecek oyuncuya profesyonel kontrat teklifi yapıp, takımda kalmasını isteyecekler.

Türkiye’nin yükselen genç yetenekleri arasında gösterilen Serkan, U15 ve U16 Milli Takım formalarını da giydi. Bu gelişmeyle birlikte Enes Ünal ile başlayan Türkiye’de yetişip Avrupa’ya transfer olan genç oyuncular furyasına, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in ardından, Serkan Bakan da katılacak gibi görünüyor.

Kaynak:Ajansspor