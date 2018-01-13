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Manchester United çıldırdı! Yıldız futbolcu için asrın teklifi tam 500 milyon Euro

Manchester United'ın Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar için 500 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı iddia edildi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 18:12
Manchester United çıldırdı! Yıldız futbolcu için asrın teklifi tam 500 milyon Euro

Paris Saint Germain, geçtiğimiz yaz Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında Neymar'ı transfer ederek futbol piyasasını alt üst etmişti.

Ne var ki bu rekorun kırılması da fazla zaman almayacak gibi görülüyor. Zira bugün Fransız basınında yer alan iddialar akıl sınırlarını zorlayacak nitelikte.

Fransa'da yayım yapan Le 10 Sport'un haberine göre Manchester UnitedPSG'nin Brezilyalı süperstarı için tam 500 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Gazete, dünkü sayısında da oyuncuyla bir süredir ilgilendiği bilinen Real Madrid'in de PSG yönetimine 400 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığını yazmıştı.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 18:12
  1. Neymar
  2. Manchester United
  3. PSG
  4. Paris Saint-Germain
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