Manchester United, Bilic'i üzdü

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, Slaven Bilic'in takımı West Ham'a konuk oldu.

Londra'da oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Feghouli rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Mike Dean'ın bu kararı sahada tartışma yarattı.

Gol perdesini Advocaat'ın gözdesi Juan Mata açtı

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle son bulurken 63'te gol perdesini açan isim ikinci yarıda oyuna dahil olan Juan Mata oldu. 78'de sahne alan Zlatan Ibrahimovic, farkı 2'ye çıkardı ve 90 dakikanın skorunu belirledi.

Manchester United, 10 kişi kalan West Ham'a karşı sahadan 2-0 üstün ayrıldı ve haftayı üç puanla kapattı. Manchester ekibi, bu sonuçla ligde puanını 39'a yükseltti.

