Manchester United, Bilic'i üzdü

Manchester United, 10 kişi kalan West Ham'a karşı sahadan 2-0 üstün ayrıldı ve haftayı üç puanla kapattı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın gözdesi Juan Mata, galibiyete bir golle katkı sağladı.

Manchester United, Bilic'i üzdü
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:39
Bu haber 517 kez okundu

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, Slaven Bilic'in takımı West Ham'a konuk oldu.

Londra'da oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Feghouli rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Mike Dean'ın bu kararı sahada tartışma yarattı.
Gol perdesini Advocaat'ın gözdesi Juan Mata açtı
İlk yarı 0-0'lık eşitlikle son bulurken 63'te gol perdesini açan isim ikinci yarıda oyuna dahil olan Juan Mata oldu. 78'de sahne alan Zlatan Ibrahimovic, farkı 2'ye çıkardı ve 90 dakikanın skorunu belirledi.
Manchester United, 10 kişi kalan West Ham'a karşı sahadan 2-0 üstün ayrıldı ve haftayı üç puanla kapattı. Manchester ekibi, bu sonuçla ligde puanını 39'a yükseltti.
 

 
Etiketlerwest ham united
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.