Manchester Uneted'den Real Madrid'e tam 300 milyon TL'lik teklif

İngiltere Premier Ligi’ni bu sezon 6. sırada tamamlayan ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak isteyen Manchester United, uzun süredir ilgilendiği Alvaro Morata için Real Madrid’e teklifini yaptı.



24 yaşındaki futbolcu için İspanyol temsilcisine 75 milyon Euro (294 milyon TL) bonservis bedeli teklif eden Kırmızı Şeytanlar, golcü oyuncuya da yıllık 12 milyon Euro’dan (47 milyon TL) 4 senelik sözleşme önerdi. İspanyol santrfor, bu sezon 40 maçta 20 gol kaydetti.