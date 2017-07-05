Manchester havalimanında alarm
Manchester'da şüpheli paket nedeniyle havalimanının tahliye edildiği bildirildi.05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:28
Manchester'da şüpheli paket nedeniyle havalimanının tahliye edildiği bildirildi.
İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan havalimanı şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldı.
Havalimanı yönetimi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, paketin incelendiğini duyurdu.
Manchester, Mayıs ayında bir terör saldırısına hedef olmuştu. Manchester Arena'daki konserde patlayan bombalar onlarca insanın ölümü ve yaralanmasına yol açmıştı.