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Manchester City'nin Cengiz Ünder teklifi

İngiliz devi Manchester City, Cengiz Ünder için Başakşehir ile görüşmüş ancak 4 saatlik görüşmeden sonuç alamamıştı. İngilizlerin Cengiz için yaptığı teklif ortaya çıktı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:45
Manchester City'nin Cengiz Ünder teklifi

Enes Ünal'ı Bursaspor'dan  4 milyon 850 bin Euro’ya alıp Villarreal’e 14’e satan Manchester City, şimdi de gözünü Cengiz Ünder’e dikti.

Habertürk'te yer alan habere göre İngilizler, 4 saat süren pazarlıklarda Gümüşdağ’ı ikna edemedi. Premier Lig’in dev ekibi Manchester City, Medipol Başakşehir’in genç oyuncusu Cengiz Ünder’in transferi için İstanbul’a geldi. Tesislere gelen İngiliz yetkililer, daha sonra Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’la masaya oturdu.

8 MİLYON EURO'YA ÇIKTILAR

Abdullah Avcı’nın bir yıl daha takımda kalmasını istediği Cengiz’e, City dışında Avrupa’dan 3 kulüp daha talip. City’nin, 20 yaşındaki genç yetenek için 6 milyon Euro’luk teklifini 8 milyon Euro’ya çıkardığı ileri sürüldü. 4 saat süren zirvede Gümüşdağ, 10 milyon Euro isteyince, pazarlıklar tıkandı.

Geçen yaz Altınordu’dan 700 bin Euro’ya transfer edilen Cengiz’in sözleşmesindeki özel maddeye göre, yeni satışından yüzde 30 pay İzmir ekibine verilecek.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:45
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