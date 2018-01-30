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Manchester City'den 57 milyon Pound'luk transfer!

Manchester City, Aymeric Laporte'nin serbest kalma maddesini devreye soktu ve 57 milyon Pound karşılığında Athletic Bilbao'dan transfer etti.

30 Ocak 2018 Salı 16:30
Manchester City'den 57 milyon Pound'luk transfer!

Son yıllarda transfere harcadığı paralarla dikkat çeken İngiliz devi son bombasını patlattı.

Manchester City, Aymeric Laporte'nin 65 milyon Avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu transfer etti.

Transferin detaylarıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken İngiliz ekibinin Athletic Bilbao'ya genç stoper için 57 milyon Pound ödediği iddia edildi.

Defansa 333 milyon euro

Manchester City son 4 yılda sadece defans hattına 333 milyon Avro harcadı.

İngiliz devi, 2014 yılında Porto'dan Mangala'ya 54, 2015'te Valencia'dan Otamendi'ye 45, 2016 yılında Everton'dan Stones'a 55, 2017'de Tottenham'dan Kyle Walker'a 57, 2017 yılında Monaco'dan Mendy'ye 57 ve son olarak Atletic Bilbao'ya Laporte için 65 milyon Avro ödedi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 16:30
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